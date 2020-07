© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi del coronavirus, il tasso di disoccupazione in Germania aumenterà dal 5 al 5,9 per cento nel 2020, per scendere al 5,6 per cento nel 2021. È quanto si apprende dalle previsioni dell'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo), come riferisce il settimanale “Die Zeit”. (Geb)