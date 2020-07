Germania: previsioni Ifo, crescita Pil del 6,9 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Superata la fase più acuta della crisi del coronavirus, nel terzo trimestre del 2020 il Pil della Germania sperimenterà una crescita del 6,9 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. Nel quarto trimestre, il dato scenderà al 3,8 per cento. È quanto si apprende dalle previsioni dell'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo). Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, il capo economista dell'Ifo Timo Wollmershaeuser ha commentato: “Da ora in poi, la situazione si sta gradualmente riprendendo”. Tuttavia, le previsioni dell'Ifo sono state formulate con riserva. L'incertezza rimane, infatti, elevata, con riguardo sia agli sviluppi della pandemia di Covid-19 sia per le reazioni politiche. A ogni modo, la ripresa imminente non compenserà la contrazione nella prima metà dell'anno. Per il 2020, l'Ifo stima quindi un declino del Pil della Germania pari al 6,7 per cento, cui seguirà un'espansione del 6,1 per cento nel 2021. Pertanto, l'economia tedesca tornerà ai livelli pre-crisi non prima della fine del prossimo anno. Secondo il presidente dell'Ifo, Clemens Fuest, “ciò significa che la Germania, come altri paesi, subirà una perdita permanente di ricchezza”. Il tasso di crescita non dovrebbe rallentare in maniera permanente. Tuttavia, secondo Fuest, nel 2021 l'economia tedesca avrebbe potuto essere “ben al di sopra del livello del 2019”. Il direttore dell'Ifo ha quindi fatto appello al governo federale affinché metta “in primo piano la ripresa e la crescita economica nei prossimi mesi e anni”. (Geb)