Regno Unito: consiglieri governo, inquinamento aria potrebbe aumentare letalità coronavirus

- L'inquinamento dell'aria potrebbe aumentare il numero di casi e la letalità del coronavirus. Lo dichiarano alcuni dei consiglieri del governo in un nuovo rapporto ripreso dal quotidiano britannico "The Guardian". Gli esperti sostengono che è "urgentemente necessario" studiare il collegamento tra l'inquinamento atmosferico e la pandemia di coronavirus. Il "The Guardian" scrive che ci sono sempre più studi intorno al mondo che collegano l'esposizione all'inquinamento dell'aria con un numero maggiore di casi di coronavirus e di decessi causati dal virus. Alcuni suggeriscono che l'inquinamento abbia un ruolo significativo nella trasmissione e nell'aumento del tasso di letalità del virus. Ovviamente è difficile escludere tutti gli altri possibili fattori, quindi non è stata ancora raggiunta una conclusione definitiva, riporta il quotidiano. Secondo il consigliere del governo e professore dell'università di York Alastair Lewis l'esposizione all'inquinamento dell'aria è strettamente collegata ad un aumento delle malattie respiratorie e cardiovascolari, che sono a loro volta collegate ad un aumento nei rischi rappresentati dal coronavirus. (Rel)