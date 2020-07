Slovenia: ministro Economia non intende dimettersi dopo caso acquisto dispositivi medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia sloveno Zdravko Pocivalsek ha dichiarato che non intende dimettersi dopo le perquisizione della sua abitazione da parte della polizia nell'ambito delle indagini sui presunti abusi in un contratto per le forniture di dispositivi medici. Parlando oggi alla stampa, Pocivalsek ha dichiarato che non intende fare un passo indietro in quanto gode del pieno sostegno del primo ministro Janez Jansa. Nell'ambito della stessa vicenda, il ministro dell'Interno sloveno Ales Hojs ha presentato ieri le sue dimissioni, spiegando che i suoi poteri e la legislazione esistente non gli permettono di lavorare in maniera efficiente per la depoliticizzazione e per la trasformazione delle forze di polizia della Slovenia. Hojs ha inoltre annunciato di aver accettato le dimissioni del commissario di polizia, Anton Travner, prima di fare a sua volta il passo indietro. In precedenza la Procura slovena ha disposto delle perquisizioni nella casa del ministro dell'Economia Pocivalsek: le indagini fanno parte del caso legato ad un contratto da 8 milioni di euro per l'acquisto di ventilatori medici che il governo di Lubiana ha siglato con la società Geneplanet durante il periodo critico dell'emergenza Covid-19. Il ministro dimissionario ha definito queste indagini "politicamente motivate". (Lus)