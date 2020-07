Milano: Comazzi (FI), no all'abbattimento di 240 alberi a Peschiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Da un giorno all'altro il Comune di Peschiera ha deciso di abbattere un intero viale, 240 pioppi che da circa trent'anni caratterizzano la cittadina, per realizzare una pista ciclabile. Come Forza Italia siamo totalmente contrari a questa operazione frettolosa, che l’amministrazione locale ha avviato impedendo un serio dibattito che coinvolgesse cittadini, associazioni ed esponenti della minoranza” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Lombardia". “Negli scorsi giorni molte persone hanno messo in luce le tante zone d’ombra di questo piano d’abbattimento - prosegue Comazzi - e venerdì il centrodestra organizzerà un flashmob di protesta poco prima dell’inizio dei lavori". "Innanzitutto - spiega l'esponente di Forza Italia - come afferma, tra i tanti, l’agronomo Mario Pria, la pista ciclabile, che raggiunge a malapena il chilometro, potrebbe essere realizzata poco distante, in una via parallela, senza sacrificare nemmeno una pianta. In secondo luogo, i tecnici incaricati hanno realizzato prove di trazione solo su 4 piante, peraltro sane, sottoponendole a un vento di 117 km/h: praticamente un uragano, quando in media le raffiche di vento della zona non superano i 13/14 km/h". "Per questo - conclude Comazzi - Forza Italia è a fianco di tutti i cittadini che vogliono difendere viale Galvani, con i suoi 240 pioppi che lo rendono uno dei luoghi più belli, salubri e caratteristici della città”. (Com)