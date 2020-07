Regeni: procura di Roma ha insistito su necessità riscontro in tempi brevi a rogatoria 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura italiana ha insistito sulla necessità di avere riscontro concreto, in tempi brevi, alla rogatoria avanzata nell’aprile 2019. Lo ha assicurato oggi il procuratore di Roma, Michele Prestipino Giarritta, dopo l’incontro con le controparti egiziane, secondo quanto riferisce un comunicato stampa della procura. In particolare, ha aggiunto il procuratore, in ordine all’elezione di domicilio da parte degli indagati, alla presenza e alle dichiarazioni rese da uno degli indagati in Kenya nell’agosto 2017 e in ordine a ulteriori attività richieste, finalizzate a mettere a fuoco il ruolo di altri soggetti della National Security che risultano in stretti rapporti con gli attuali cinque indagati, in relazione alla morte di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano rapito il 25 gennaio 2016, giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir, e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani. Il procuratore di Roma ha assicurato che, come già avvenuto dopo l’incontro di gennaio, la procura italiana “risponderà entro pochi giorni alle richieste egiziane”. (segue) (Res)