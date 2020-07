Regeni: procura di Roma ha insistito su necessità riscontro in tempi brevi a rogatoria 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi si è tenuta, nell’ambito delle indagini sul sequestro, le torture e l’omicidio di Giulio Regeni, la programmata videoconferenza tra il procuratore di Roma, Michele Prestipino Giarritta, e il titolare delle indagini, Sergio Colaiocco, con la delegazione dei magistrati egiziani, il procuratore generale dell’Egitto, Hamada Elsawy, e il direttore della divisione cooperazione giudiziaria, Mohamed Khalaf. “Nel corso del suo intervento, il procuratore generale egiziano ha ribadito la ferma volontà del suo paese e del suo ufficio di arrivare a individuare i responsabili dei fatti e per questo ha affermato che l’incontro ha costituito un passo decisivo nello sviluppo dei rapporti di collaborazione con l’auspicio di raccoglierne esiti fruttuosi. Ha formulato, poi, alcune richieste investigative finalizzate a meglio delineare l’attività di Giulio Regeni in Egitto”, si legge nel comunicato stampa della procura. “Il procuratore generale egiziano ha assicurato che, sulla base del principio di reciprocità, le richieste avanzate dalla Procura di Roma sono allo studio per la formulazione delle relative risposte alla luce della legislazione egiziana vigente”, conclude il comunicato stampa. (Res)