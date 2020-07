Scuola: Adinolfi (M5s), cittadini partecipino a consulta su piano digitale europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adinolfi ha aggiunto: "Genitori, familiari, professori, rappresentanti di istituti di istruzione e formazione possono raccontare la loro esperienza di e-learning vissuta durante il lockdown, dare consigli su come migliorare il sistema, inviare suggerimenti e proposte, costruire insieme la scuola del futuro. Partecipare a questa consultazione pubblica è un esercizio vero di democrazia perché, grazie al contributo di tutti, la Commissione potrà presentare il proprio Piano d'azione per l'istruzione digitale entro settembre". Quindi ha proseguito: "Gli obiettivi di questo Piano sono un'istruzione e una formazione inclusiva e di elevata qualità e processi di formazione al digitale basati su un'educazione informale e continua". E infine ha concluso: "I fondi verranno messi a disposizione degli Stati membri dall'Unione europea nel quadro del Next Generation Ue". (Ren)