Montanelli: Morelli (Lega), quereliamo responsabili imbrattamento statua, è istigazione a delinquere

- "Abbiamo presentato una denuncia presso la procura della Repubblica nei confronti di coloro che hanno 'marchiato' e 'punito' il monumento dedicato a Indro Montanelli, non soltanto per il vile atto vandalico ma poiché riteniamo tali individui responsabili del reato di istigazione a delinquere". Lo comunicano in una nota Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino e Simone Di Gennaro, capogruppo della Lega in Municipio 1, annunciando querela nei confronti dei responsabili dell'imbrattamento della statua intitolata a Indro Montanelli a Milano lo scorso 14 giugno. "Tali soggetti, abituati a vivere e agire nella società al di sopra della legge, così come si evince dalla cronaca di Milano - prosegue la nota - si sono macchiati di un crimine che crea emulazione e rappresenta un pericoloso esempio di comportamento, che rischia di creare un precedente, così come dimostrato dall'episodio della bambola aggiunta alla statua qualche settimana dopo". "La condotta di certe persone - conclude la nota - rappresenta infatti una pessima sopraffazione delle idee del prossimo, come emerge dalla rivendicazione da parte dei collettivi responsabili dell'atto, che hanno ribadito la legittimità di un'azione al di sopra della legge per imporre la loro visione del mondo". (Com)