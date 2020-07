India-Cina: stampa, concordato disimpegno militare a scaglioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alti ufficiali che ieri hanno guidato le delegazioni militari di India e Cina, Harinder Singh e Liu Lin rispettivamente, nei colloqui di Chushul, nel Territorio indiano del Ladakh, potrebbero aver raggiunto un accordo. Lo riferisce via Twitter Hu Xijin, direttore del “Global Times”, quotidiano cinese dedicato agli affari internazionali pubblicato dal Partito comunista cinese. “Il Global Times ha appreso che l’incontro tra Cina e India a livello di comandanti ha raggiunto un accordo. Le due parti organizzeranno il disimpegno delle truppe in prima linea a gruppi. Rigorose misure saranno adottate per allentare le tensioni al confine”, si legge nel tweet. Il quotidiano “The Times of India” riferisce che da entrambe le parti è stata evidenziata la necessità di una rapida e organizzata distensione e che la discussione si è svolta in modo professionale e secondo i protocolli. Il giornale indiano aggiunge che probabilmente ci vorranno altri incontri a livello militare e diplomatico per arrivare a una soluzione concordata e assicurare la pace lungo la linea di controllo effettiva (Lac), la zona di confine contesa. (segue) (Inn)