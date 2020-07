Corruzione: Giana (Atm), valutiamo posizione di altre figure azienda non indagate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono già stati sospesi i sette dipendenti di Atm indagati nell'ambito dell'inchiesta per corruzione della Procura di Milano. L'azienda ha sospeso anche un'altra persona, che al momento non è indagata e sta valutando la posizione di altre figure aziendali. Lo ha detto il direttore generale dell'azienda di trasporto pubblico, Arrigo Giana, alla commissione consiliare congiunta Mobilità, Partecipate e Antimafia. "Abbiamo sospeso le sette persone indagate, ma non solo loro: ne abbiamo sospesa un'altra e stiamo valutando la posizione di altre figure aziendali che non risultano indagate al momento, ma che con il loro comportamento potrebbero aver violato il codice etico di Atm", ha detto Giana, spiegando che si tratta di "altri dipendenti Atm, in alcuni casi citati dall'ordinanza, in altri casi no, ma che stanno facendo colloqui con la struttura personale di Atm per capire che ruoli hanno avuto". "Tutto questo lo stiamo facendo cercando di non ostacolare le indagini che tuttora sono in corso", ha aggiunto il direttore generale, assicurando che "Atm si è messa a totale e completa disposizione degli inquirenti". (Rem)