Usa-Russia: Pompeo, giusto dialogare con Mosca ma spetta a Trump decidere se invitare Putin al G7

- Il presidente statunitense Donald Trump deciderà se invitare la Russia al vertice del G7, ma è importante e opportuno continuare ad avere contatti sempre più frequenti con Mosca. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, nel corso della conferenza stampa settimanale che tiene ogni mercoledì. “In merito alla Russia e al G7, quando la Russia faceva parte di questo formato (il G8) stava creando problemi. Ma anche ora che ne è uscita continua a presentare dei rischi per noi", ha detto Pompeo. "Dobbiamo parlare con i russi”, ha detto Pompeo, secondo cui spetta a Trump “la decisione” sulla possibilità che le autorità di Mosca vengano invitate al summit del G7. “Tuttavia credo che sia assolutamente importante che noi avere contatti più frequenti con i russi", ha detto Pompeo. Il segretario di Stato Usa ha detto di ritenere molto importante, oltre che appropriato, che gli Stati Uniti continuino a dialogare con la Russia per convincere Mosca a "cambiare alcune delle attività incompatibili con ciò che gli Stati Uniti devono fare per preservare la sicurezza e la libertà del nostro popolo".(Nys)