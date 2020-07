Etiopia: l’uccisione del cantante Hachalu Hundessa infiamma le proteste in Oromia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova ondata di proteste sta infiammando l’Etiopia e, in particolare, la tormentata regione dell’Oromia, da anni teatro di violenze di carattere interetnico che hanno causato decine di morti a partire dal 2015. Questa volta a riaccendere la miccia è stata l’uccisione di Hachalu Hundessa, cantante molto popolare tra la popolazione oromo – l’etnia maggioritaria in Etiopia – e che, grazie alle sue canzoni di denuncia contro la presunta emarginazione del gruppo etnico dalla vita politica ed economica del Paese, è diventato negli anni uno dei leader delle rivendicazioni. In base a quanto riferito dal commissario della polizia di Addis Abeba, Getu Argawhe, Hundessa è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco intorno alle 21:30 di lunedì scorso in quello che la polizia ha dichiarato essere un omicidio “mirato” e alcuni sospetti dell’omicidio sono già stati arrestati, ma non è ancora chiara l’identità degli aggressori. Secondo quanto riporta il quotidiano “Addis Standard”, le proteste sono scoppiate nei principali centri abitati dell’Oromia, con diversi edifici governativi che sono stati dati alle fiamme, incluso l'ufficio del sindaco di Adama – il capoluogo regionale – dove si contano 10 morti e 80 feriti. La situazione è assai tesa anche nella città di Ambo, dove diverse persone sono rimaste ferite quando la polizia ha aperto il fuoco per disperdere i dimostranti scesi in strada per protestare contro l’uccisione di Hundessa. (segue) (Res)