Etiopia: l’uccisione del cantante Hachalu Hundessa infiamma le proteste in Oromia (2)

- Ma le proteste non riguardano solo l’Oromia: violenti scontri sono scoppiati anche nella capitale Addis Abeba, dove inoltre sono state avvertite diverse esplosioni e l’uccisione di un poliziotto, mentre nella città di Harar – capoluogo dell’omonima regione – i manifestanti hanno rovesciato una statua equestre di Ras Makonnen, padre del futuro imperatore Hailé Selassié I nonché primo governatore della città. Il governo ha intanto disposto il blocco di Internet e delle reti telefoniche in gran parte del Paese, rendendo impossibile la tempestiva diffusione delle informazioni. In relazione alle proteste sono nel frattempo arrivati i primi arresti, alcuni dei quali riguardano nomi di spicco dell’opposizione oromo. In una dichiarazione diffusa ieri sera, il commissario della polizia federale, Endeshaw Tasew, ha infatti confermato l’arresto di 35 persone, tra cui quella dei leader del Congresso federalista oromo (Ofc) Jawar Mohammed e Bekele Gerb. I due sono stati fermati dopo l'uccisione di un ufficiale della polizia di Oromia nell’ambito di scontri avvenuti nel Centro culturale oromo di Addis Abeba in seguito ad un alterco con la polizia sorto sulla sepoltura del corpo di Hundessa: la salma doveva infatti essere trasportata nella sua città natale Ambo per la sepoltura, tuttavia Jawar e alcuni suoi sostenitori hanno tentato di impedirne il trasferimento e di riportarla ad Addis Abeba, come dichiarato in conferenza stampa dal capo della polizia federale, Endeshaw Tassew. (segue) (Res)