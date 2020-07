Etiopia: l’uccisione del cantante Hachalu Hundessa infiamma le proteste in Oromia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' proprio alle tensioni settarie e ai ripetuti tentativi di far “deragliare” il percorso di riforme avviato dal suo governo che lo stesso Ahmed ha fatto riferimento nel suo discorso trasmesso ieri sera in diretta televisiva. Il primo ministro ha sottolineato come la storia recente del Paese sia stata minacciata per tre anni consecutivi da tre “inquietanti” episodi avvenuti sempre nel mese di giugno: l'esplosione di una bomba durante un suo comizio ad Addis Abeba il 24 giugno 2018; il tentato golpe del 22 giugno 2019 che causò l’uccisione del capo dell'esercito Seare Mekonnen e del governatore dello Stato di Amhara, Ambachew Mekonnen; e ora l'assassinio di Hundessa. In un vago riferimento a un “tentativo organizzato” di ostacolare la sua agenda di riforme, il primo ministro ha quindi puntato il dito contro “agenti interni e stranieri” responsabili di “un atto malvagio” al fine di “destabilizzare la nostra pace e impedirci di raggiungere le riforme che abbiamo intrapreso”. Ahmed ha quindi accusato non meglio precisati “gruppi” di aver preso di mira non solo Hundessa, ma anche altre personalità di spicco di etnia oromo con l'obiettivo di “istigare ulteriori violenze per far deragliare ciò che abbiamo costruito per il Paese”, e ha inoltre assicurato che il governo intensificherà le misure per garantire la prevalenza dello stato di diritto in tutto il paese, invitando i cittadini a stare dalla parte del governo. “I nostri nemici pensano di poterci facilmente disintegrare; tuttavia utilizzeremo questo incidente per unificare il Paese e per garantire che i nostri piani per la pace e la sicurezza continuino. Il governo intensificherà i suoi lavori per realizzare la pace, la stabilità e la sovranità del Paese”, ha affermato Ahmed. (segue) (Res)