Etiopia: l’uccisione del cantante Hachalu Hundessa infiamma le proteste in Oromia (5)

- L’ondata di proteste che sta nuovamente infiammando l’Etiopia mette in luce una volta di più come, nonostante le grosse speranze riposte dalla comunità internazionale nei confronti del premier Ahmed e i suoi numerosi appelli all’unità e alla riconciliazione, il Paese del Corno d’Africa resti fortemente spaccato al suo interno per vie delle numerose etnie che costellano il suo tessuto demografico. Spaccature che, paradossalmente, hanno conosciuto una recrudescenza con l’ascesa al potere del primo premier di etnia oromo e di religione musulmana della storia recente dell’Etiopia. Oltre all’Oromia, un altro epicentro delle tensioni che periodicamente riaffiorano nel Paese è la regione degli Amhara, la seconda più popolosa dell'Etiopia, teatro lo scorso anno del già citato tentativo di golpe poi sventato dall’esercito. Altro focolaio di violenze settarie è inoltre l’area di confine tra le regioni di Oromia e Benishangul-Gumuz, nella zona centro-occidentale dell’Etiopia, dove le violenze etniche riesplose nel giugno 2018 hanno provocato la morte di decine di persone e lo sfollamento di decine di migliaia. Anche in questo caso, gli scontri tra la popolazione di etnia oromo e quella di etnia gedeo e gumuz si sono intensificati da quando Ahmed è entrato in carica. (segue) (Res)