Etiopia: l’uccisione del cantante Hachalu Hundessa infiamma le proteste in Oromia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in questo contesto di tensioni e divisioni, spesso sfociate in violenze, che l’Etiopia si appresta ad approcciare il periodo elettorale in vista delle elezioni parlamentari. Inizialmente in programma il prossimo 29 agosto, il voto è stato rinviato a data da destinarsi per via dell’emergenza coronavirus. Le elezioni saranno il primo banco di prova per il premier Ahmed, la cui leadership così “brillante” e apprezzata all’estero sembra essere messa a dura prova dalle divisioni interne al Paese. Il primo ministro ha più volte permesso maggiori libertà politiche e promesso che le prossime elezioni saranno “libere ed eque”, tuttavia il suo nuovo Partito della Prosperità (Pp) – nato nel novembre scorso dalla fusione dei partiti che formavano il Fronte democratico rivoluzionario dei popoli etiopi (Eprdf), la coalizione al potere in Etiopia dal 1991, con il preciso obiettivo di superare le divisioni in nome di uno sviluppo condiviso – si basa su una visione “pan-etiope” che si trova a dover fare i conti con una forte concorrenza da parte di nuovi partiti regionali determinati a sostenere le rivendicazioni delle rispettive etnie di appartenenza dopo decenni di repressione e ad inasprire lo scontro interetnico. (Res)