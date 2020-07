Lombardia: Rolfi, agricoltura periurbana fondamentale per tutela ambiente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'agricoltura urbana - ha concluso Rolfi - è la strada per ricomporre la frattura tra luoghi del consumo e della produzione di cibo, valorizzando l'agricoltura come gestore di servizi ecosistemici in grado di dare un senso compiuto alla sfida della sostenibilità in ambito cittadino". Nell'area metropolitana milanese, Regione Lombardia ha accreditato cinque distretti: Distretto Agricolo rurale Milanese; Distretto Neorurale delle tre Acque di Milano; Distretto Rurale 'Riso e Rane'; Distretto Agricolo della Valle del fiume Olona; Distretto Agricolo Adda Martesana. Sono 17 i distretti agricoli accreditati in Regione Lombardia: Distretto agricolo della bassa bergamasca, Distretto agricolo della valle del fiume Olona - DAVO, Distretto agricolo delle risaie lomelline, Distretto Agricolo Milanese DAM, Distretto del vino di qualità dell'Oltrepò pavese - Bonarda e Pinot nero, Distretto della filiera avicola lombarda, Distretto della Filiera Ceralicola Lombarda, Distretto Latte Lombardo DLL, Distretto neorurale delle tre acque di Milano - DINAMO, Distretto Plantaregina, Distretto Riso e Rane, Distretto rurale Valle dell'Adda Florovivaistico Alto Lombardo Po di Lombardia Valtellina che gusto!, Distretto agricolo Adda- Martesana, Distretto agricolo biologico casalasco viadanese. (Com)