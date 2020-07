Etiopia, l’uccisione di un cantante scatena nuove tensioni settarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova ondata di proteste sta infiammando l’Etiopia e, in particolare, la tormentata regione dell’Oromia, da anni teatro di violenze di carattere interetnico che hanno causato decine di morti a partire dal 2015. Questa volta a riaccendere la miccia è stata l’uccisione di Hachalu Hundessa, cantante molto popolare tra la popolazione oromo – l’etnia maggioritaria in Etiopia – e che, grazie alle sue canzoni di denuncia contro la presunta emarginazione del gruppo etnico dalla vita politica ed economica del Paese, è diventato negli anni uno dei leader delle rivendicazioni. In base a quanto riferito dal commissario della polizia di Addis Abeba, Getu Argawhe, Hundessa è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco intorno alle 21:30 di lunedì scorso in quello che la polizia ha dichiarato essere un omicidio “mirato” e alcuni sospetti dell’omicidio sono già stati arrestati, ma non è ancora chiara l’identità degli aggressori. Secondo quanto riporta il quotidiano “Addis Standard”, le proteste sono scoppiate nei principali centri abitati dell’Oromia, con diversi edifici governativi che sono stati dati alle fiamme, incluso l'ufficio del sindaco di Adama – il capoluogo regionale – dove si contano 10 morti e 80 feriti. La situazione è assai tesa anche nella città di Ambo, dove diverse persone sono rimaste ferite quando la polizia ha aperto il fuoco per disperdere i dimostranti scesi in strada per protestare contro l’uccisione di Hundessa.Ma le proteste non riguardano solo l’Oromia: violenti scontri sono scoppiati anche nella capitale Addis Abeba, dove inoltre sono state avvertite diverse esplosioni e l’uccisione di un poliziotto, mentre nella città di Harar – capoluogo dell’omonima regione – i manifestanti hanno rovesciato una statua equestre di Ras Makonnen, padre del futuro imperatore Hailé Selassié I nonché primo governatore della città. Il governo ha intanto disposto il blocco di Internet e delle reti telefoniche in gran parte del Paese, rendendo impossibile la tempestiva diffusione delle informazioni. In relazione alle proteste sono nel frattempo arrivati i primi arresti, alcuni dei quali riguardano nomi di spicco dell’opposizione oromo. In una dichiarazione diffusa ieri sera, il commissario della polizia federale, Endeshaw Tasew, ha infatti confermato l’arresto di 35 persone, tra cui quella dei leader del Congresso federalista oromo (Ofc) Jawar Mohammed e Bekele Gerb. I due sono stati fermati dopo l'uccisione di un ufficiale della polizia di Oromia nell’ambito di scontri avvenuti nel Centro culturale oromo di Addis Abeba in seguito ad un alterco con la polizia sorto sulla sepoltura del corpo di Hundessa: la salma doveva infatti essere trasportata nella sua città natale Ambo per la sepoltura, tuttavia Jawar e alcuni suoi sostenitori hanno tentato di impedirne il trasferimento e di riportarla ad Addis Abeba, come dichiarato in conferenza stampa dal capo della polizia federale, Endeshaw Tassew.Jawar, che è anche il fondatore del gruppo televisivo “Oromia Media Network” (“Omn”) – con sede negli Stati Uniti e che trasmette principalmente tramite Facebook – ha aderito all’Ofc all’inizio di quest’anno dopo essere stato in passato un ex alleato del premier Abiy Ahmed, anch'egli di etnia oromo. Già nell'ottobre scorso Jawar aveva annunciato il tentativo da parte delle autorità di arrestarlo, accuse che avevano sollevato a loro volta delle proteste di massa con un bilancio di 16 morti. La storia di Jawar e il suo rapporto con Ahmed, del resto, sembra essere paradigmatica di quanto sta accadendo in Etiopia negli ultimi mesi: sebbene lo stesso primo ministro sia il primo capo di governo di etnia oromo nella storia moderna del paese, molti nazionalisti oromo lo accusano infatti di non aver fatto abbastanza per difendere gli interessi della sua comunità e dalla sua entrata in carica, nell’aprile 2018, le proteste si sono perfino intensificate. L'evoluzione delle violenze ha fatto riemergere le divisioni intercomunitarie presenti da sempre sottotraccia e che riaffiorano periodicamente in Etiopia, facendo vacillare la leadership e l’immagine del premier che invece all’estero è assai popolare, come testimoniato dal premio Nobel per la pace assegnatoli nell’ottobre 2019 soprattutto per la storica Dichiarazione di pace con l’Eritrea.E' proprio alle tensioni settarie e ai ripetuti tentativi di far “deragliare” il percorso di riforme avviato dal suo governo che lo stesso Ahmed ha fatto riferimento nel suo discorso trasmesso ieri sera in diretta televisiva. Il primo ministro ha sottolineato come la storia recente del Paese sia stata minacciata per tre anni consecutivi da tre “inquietanti” episodi avvenuti sempre nel mese di giugno: l'esplosione di una bomba durante un suo comizio ad Addis Abeba il 24 giugno 2018; il tentato golpe del 22 giugno 2019 che causò l’uccisione del capo dell'esercito Seare Mekonnen e del governatore dello Stato di Amhara, Ambachew Mekonnen; e ora l'assassinio di Hundessa. In un vago riferimento a un “tentativo organizzato” di ostacolare la sua agenda di riforme, il primo ministro ha quindi puntato il dito contro “agenti interni e stranieri” responsabili di “un atto malvagio” al fine di “destabilizzare la nostra pace e impedirci di raggiungere le riforme che abbiamo intrapreso”. Ahmed ha quindi accusato non meglio precisati “gruppi” di aver preso di mira non solo Hundessa, ma anche altre personalità di spicco di etnia oromo con l'obiettivo di “istigare ulteriori violenze per far deragliare ciò che abbiamo costruito per il Paese”, e ha inoltre assicurato che il governo intensificherà le misure per garantire la prevalenza dello stato di diritto in tutto il paese, invitando i cittadini a stare dalla parte del governo. “I nostri nemici pensano di poterci facilmente disintegrare; tuttavia utilizzeremo questo incidente per unificare il Paese e per garantire che i nostri piani per la pace e la sicurezza continuino. Il governo intensificherà i suoi lavori per realizzare la pace, la stabilità e la sovranità del Paese”, ha affermato Ahmed.L’ondata di proteste che sta nuovamente infiammando l’Etiopia mette in luce una volta di più come, nonostante le grosse speranze riposte dalla comunità internazionale nei confronti del premier Ahmed e i suoi numerosi appelli all’unità e alla riconciliazione, il Paese del Corno d’Africa resti fortemente spaccato al suo interno per vie delle numerose etnie che costellano il suo tessuto demografico. Spaccature che, paradossalmente, hanno conosciuto una recrudescenza con l’ascesa al potere del primo premier di etnia oromo e di religione musulmana della storia recente dell’Etiopia. Oltre all’Oromia, un altro epicentro delle tensioni che periodicamente riaffiorano nel Paese è la regione degli Amhara, la seconda più popolosa dell'Etiopia, teatro lo scorso anno del già citato tentativo di golpe poi sventato dall’esercito. Altro focolaio di violenze settarie è inoltre l’area di confine tra le regioni di Oromia e Benishangul-Gumuz, nella zona centro-occidentale dell’Etiopia, dove le violenze etniche riesplose nel giugno 2018 hanno provocato la morte di decine di persone e lo sfollamento di decine di migliaia. Anche in questo caso, gli scontri tra la popolazione di etnia oromo e quella di etnia gedeo e gumuz si sono intensificati da quando Ahmed è entrato in carica.È in questo contesto di tensioni e divisioni, spesso sfociate in violenze, che l’Etiopia si appresta ad approcciare il periodo elettorale in vista delle elezioni parlamentari. Inizialmente in programma il prossimo 29 agosto, il voto è stato rinviato a data da destinarsi per via dell’emergenza coronavirus. Le elezioni saranno il primo banco di prova per il premier Ahmed, la cui leadership così “brillante” e apprezzata all’estero sembra essere messa a dura prova dalle divisioni interne al Paese. Il primo ministro ha più volte permesso maggiori libertà politiche e promesso che le prossime elezioni saranno “libere ed eque”, tuttavia il suo nuovo Partito della Prosperità (Pp) – nato nel novembre scorso dalla fusione dei partiti che formavano il Fronte democratico rivoluzionario dei popoli etiopi (Eprdf), la coalizione al potere in Etiopia dal 1991, con il preciso obiettivo di superare le divisioni in nome di uno sviluppo condiviso – si basa su una visione “pan-etiope” che si trova a dover fare i conti con una forte concorrenza da parte di nuovi partiti regionali determinati a sostenere le rivendicazioni delle rispettive etnie di appartenenza dopo decenni di repressione e ad inasprire lo scontro interetnico. (Res)