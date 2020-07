Economia: Savona (Consob), tecnofinanza passaggio importante per contrasto ad azioni criminali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla tecnofinanza non è possibile speculare e può essere uno strumento di grande importanza nel contrasto ad azioni criminali. Lo ha detto il presidente della Consob, Paolo Savona, rispondendo alle domande nel corso della sua audizione presso l'Aula della commissione Ambiente, la commissione Politiche Ue, nell'ambito dell'esame congiunto del "Programma di lavoro della Commissione per il 2020 - Un'Unione più ambiziosa”. “Io auspico che la fintech sia nel settore privato che pubblico sia un passaggio molto importante per ottenere, quello che ci diciamo tutti i giorni, minori atti di criminalità nel gestire la finanze e i risparmi e minori atti di scelte oggettive”, ha detto Savona.(Gad)