Umbria: Porzi (Pd), stupiscono Coletto e Briziarelli su presunto buco nella sanità

- “Leggo con un certo stupore le notizie relative alle dichiarazioni del senatore Luca Briziarelli e dell’assessore regionale Luca Coletto in merito a un presunto buco da decine di milioni di euro nella sanità umbra”. Lo ha affermato il consigliere regionale umbro Donatella Porzi Pd che ha annunciato: "Farò richiesta formale per avere le comunicazioni pervenute alla Regione in merito ai risultati del tavolo degli adempimenti (composto da ministero delle Finanze, ministero della Salute e Regione) che verifica costantemente l’equilibrio di bilancio della sanità di tutte le Regioni”. Porzi ha aggiunto: "Considerato che l’Umbria è risultata sempre adempiente fino al bilancio 2018 (per altro attestandosi sempre tra le Regioni benchmark e per due volte prima assoluta), chiedo di conoscere l’esito dei consuntivi 2019, della gestione sanitaria accentrata e del tavolo degli adempimenti per il 2019 di cui non abbiamo mai ricevuto, come consiglio regionale, indicazioni sul venir meno dell’equilibrio del 2019". Porzi ha concluso: "È opportuno che l’assessore regionale Coletto faccia chiarezza, e spieghi quali aziende sanitarie presentano disavanzo di bilancio. Altrimenti l’invito è quello a rimboccarsi le maniche e ad agire, senza accodarsi al vizio della vecchia politica di demolire tutto quello che viene lasciato dai predecessori”. (Ren)