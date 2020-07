Bangladesh: approvato bilancio, manovra sfiora 60 miliardi di euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Kamal i pacchetti di stimolo finora lanciati ammontano a 1.031,17 miliardi di taka (10,67 miliardi di euro circa), pari al 3,7 per cento del Pil. Complessivamente i fondi allocati nel bilancio sono 3.628,55 miliardi di taka (37,55 miliardi di euro circa), con 2.051,45 miliardi di taka (21,23 miliardi di euro) per il programma di sviluppo annuale. Il deficit, di 1.900 miliardi di taka (19,66 miliardi di euro), è stimato nel sei per cento del Pil. Per le entrate sono previste risorse esterne per 800,17 miliardi di taka (8,28 miliardi di euro) e risorse interne per 1.099,83 miliardi di taka (11,38 miliardi di euro), di cui 849,83 miliardi di taka (8,79 miliardi di euro) provenienti dal sistema bancario e 250 miliardi di taka (2,58 miliardi di euro) dai certificati di credito e da fonti non bancarie. (segue) (Inn)