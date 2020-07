Ue: Gelmini (FI), con presidenza semestre Merkel Europa cambi volto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il superamento della pandemia e la ripresa economica rappresentano per l'Unione europea una sfida epocale che Angela Merkel dovrà affrontare con determinazione durante la presidenza tedesca del Consiglio europeo. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Insieme. Per rilanciare l''Europa' è il motto scelto dalla Germania. Bene: se l'Europa ha cambiato volto e atteggiamento dopo la stagione dell'austerity lo si deve, oltre che all'emergenza Covid, anche all'opportuno riposizionamento della cancelliera tedesca dopo la crisi greca. Ci sono le condizioni per la rapida approvazione del New Generation Eu e per costruire un'Europa innovativa, più equa e più determinata nell'affrontare le sfide internazionali. Ed è su questo che misureremo il successo di questa Presidenza, cui facciamo i migliori auguri di buon lavoro", aggiunge.(Rin)