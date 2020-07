Speciale infrastrutture: assessore Lazio, soddisfazione per bilancio Cotral in utile, ora investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione del bilancio di Cotral". Lo dichiara in una nota l’assessore alla Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri. "Un particolare ringraziamento va al management dell’azienda, che ha saputo gestire egregiamente le risorse, conciliando le necessità finanziarie con un significativo miglioramento quantitativo e qualitativo dell’offerta. Quest’anno, con 31 milioni di utile netto, si conferma la solidità della società e la possibilità di continuare ad investire. Infatti, dei 31 milioni di utile, più di 20 andranno a finanziare gli investimenti previsti nel piano industriale: nuovi bus, nuovi depositi e infrastrutture informatiche", conclude la nota. (Com)