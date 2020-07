Israele: Cremlino, Russia, Turchia e Iran percepiscono decisione Usa su Golan come minaccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia, Turchia e Iran condannano la decisione degli Stati Uniti sul Golan perché rappresenta un rischio per la sicurezza. È quanto contenuto nella dichiarazione congiunta pubblicata sul sito web del Cremlino. "E' stata condannata la decisione dell'amministrazione statunitense sul Golan siriano occupato, che rappresenta una grave violazione del diritto internazionale e costituisce una minaccia per la pace e la sicurezza regionali", si afferma nel rapporto. I presidenti di Russia, Iran e Turchia, paesi garanti del cessate il fuoco in Siria, hanno tenuto un vertice in videoconferenza sulla Siria. (Rum)