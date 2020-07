Trasporto aereo: Efromovich, non possiamo ignorare Malpensa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha bisogno di due hub principali, potenziando l'aeroporto di Milano-Malpensa ed i voli diretti verso un paese che rimane una destinazione "unica". Lo ha detto il proprietario della compagnia Synergy Group Corp, German Efromovich, intervenuto oggi dinanzi alla Commissione trasporti per riferire sulla manifestazione di interesse presentata per Alitalia. "Non possiamo ignorare Malpensa perché è lì che tutto si concentra", ha detto l'imprenditore, ricordando che con l'effetto della crisi dovuta al coronavirus i viaggi d'affari "si ridurranno dal 30 al 40 per cento" in un primo periodo. Per Efromovich "la bellezza dell'Italia va sfruttata dal punto di vista economico": se per venire in Italia "si è obbligati a fare scalo altrove si perdono posti di lavoro nel paese", ha detto, invitando ad ottimizzare l'uso degli aerei ed a puntare su un sistema integrato. A questo proposito, ha aggiunto, si potrebbe pensare come hub secondario a Bologna, una città dove è già presente "una solida infrastruttura". (Res)