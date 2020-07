Colombia: 150 leader sociali e attivisti uccisi da inizio anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 150 leader sociali e difensori dei diritti umani sono stati uccisi in Colombia dall’inizio dell’anno. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino dell’istituto degli studi per lo sviluppo e la pace (Indepaz). Tra le vittime ci sono 48 indigeni, otto familiari di leader sociali o attivisti e otto membri delle forze di sicurezza incaricati della loro protezione. La firma degli accordi di pace tra governo e Farc nel 2016 ha provocato un'ondata di violenza dovuta in particolare agli scontri tra gruppi armati rivali per il controllo del territorio. Secondo stime di Indepaz dalla firma dell'accordo di pace al 28 febbraio 2020 sono stati assassinati in Colombia oltre 800 leader sociali e difensori dei diritti umani. (segue) (Mec)