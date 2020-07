Sicurezza: Sardone(Lega), taser strumento necessario, la sinistra lo dia anche alla polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'europarlamentare della Lega Silvia Sardone commentando l'arresto a Milano di un uomo armato di coltello in via Bovisasca operato tramite pistola taser, sottolinea che “questa è l'ennesima riprova che lo strumento serve ed è necessario, se non vogliamo che le forze dell'ordine soccombano ai delinquenti. Carabinieri e Polizia hanno i taser in dotazione, la Polizia Locale che fa capo al Comune no: perché? Perchè se i nostri ghisa si trovano di fronte un soggetto pericoloso devono rischiare la pelle?". "È chiaro - prosegue Sardone - che la scelta dell'amministrazione comunale sia ideologica: la sinistra è così accecata dal buonismo che vedere il taser alla stregua del demonio. Ogni volta che se ne parla in consiglio, la maggioranza trova ogni scusa per bocciare le nostre proposte. L'ultima volta hanno tirato in mezzo addirittura i diritti umani, perché per loro è meglio che un agente si becchi una coltellata piuttosto che il criminale di turno si prenda una scossa con la pistola elettrica. La Polizia Locale non merita più di essere trattata come un corpo di serie b". (Com)