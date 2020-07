Fisco: Conte, ipotesi sgravi Iva legati ad uso moneta elettronica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo è al lavoro per rendere il sistema fiscale più equo e semplice: l'obiettivo è far pagare a tutti le tasse per consentire a tutti di pagare meno". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo in Aula alla Camera ad un'interrogazione sull'ipotesi di riduzione dell'Iva. "Non ho annunciato nulla" sulla riduzione dell'Iva "ma ho detto che si sta valutando questa possibilità", ha aggiunto. "L'ipotesi su cui si può lavorare è dare una scossa ai consumi con un possibile sgravio dell'Iva per chi ricorre alla moneta elettronica" delineando così "un meccanismo incentivante per rilanciare la domanda incentivando i pagamenti digitali", ha aggiunto. (Rin)