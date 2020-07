Roma: incidente a Casal Boccone, muore motociclista di 56 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un motociclista di 56 anni è morto stamattina a seguito di un incidente in via di Casal Boccone all'altezza via Rossellini. Lo scontro ha coinvolto la moto Honda Sh del 56enne e due auto e si è verificato intorno alle 10:30 del mattino. Sul posto sono intervenuti gli agenti del III gruppo Nomentano della Polizia locale di Roma per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l'area in modo da consentire gli accertamenti. (Rer)