Imprese: da Cdp, Unicredit e Banco Bpm 30 milioni a sostegno di Siti B&T

- Cassa depositi e prestiti, Banco Bpm ed Unicredit hanno sostenuto la crescita del Gruppo Siti B&T, operatore primario nella fornitura di tecnologia e impianti completi al servizio dell'industria ceramica mondiale, finalizzando un contratto di finanziamento da 30 milioni di euro suddiviso in due linee di credito con durata rispettivamente di cinque e sette anni. Stando alla nota, le risorse saranno dedicate alla continua espansione dimensionale del Gruppo che, infatti, ha acquisito recentemente quote di alcune società strategiche e necessarie per l’ottimizzazione della tecnologia per l’industria ceramica, e per raggiungere, ancora di più, l’eccellenza nel proprio settore. “Il sostenuto al Piano industriale di Siti B&T risponde agli obiettivi di Cdp di sostenere le imprese italiane, già affermate in settori strategici di eccellenza del Made in Italy: per questo motivo contribuiamo con convinzione a sostenere gli investimenti in innovazione di prodotti che la società ha attivato per rafforzare la propria competitività sul mercato globale”, ha commentato Nunzio Tartaglia, responsabile della divisione Cdp Imprese. (segue) (Com)