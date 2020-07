Imprese: da Cdp, Unicredit e Banco Bpm 30 milioni a sostegno di Siti B&T (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabio Tarozzi, amministratore delegato di Siti B&T Group, ha espresso soddisfazione per la “fiducia espressa nel sistema finanziario, che riconosce la solidità dei progetti in corso in ambito di acquisizioni e nello sviluppo di nuovi prodotti anche in settori complementari a quello dell’industria ceramica. “Proseguiamo con convinzione anche gli investimenti in ricerca e sviluppo per dotare il Gruppo di un’offerta di prodotti innovativi in grado di aggredire nuovi mercati, in una logica industriale di diversificazione geografica e di prodotto”, ha detto. Si tratta, ha aggiunto Luca Mazzini, responsabile per il mercato Centro Nord di Banco Bpm, di un’operazione in cui abbiamo avuto anche il ruolo di coordinatore, che rientra nelle attività che il nostro istituto da sempre porta avanti nei confronti dei territori serviti, verso le famiglie e le imprese, vero cuore pulsante del nostro tessuto economico. “Il sostegno a un gruppo industriale che fa dell’innovazione tecnologica uno dei suoi cardini competitivi come Siti B&T, con cui abbiamo un trentennale rapporto di collaborazione, è per noi motivo di orgoglio e allo stesso tempo ulteriore impegno per il futuro”, ha aggiunto. “Con questa operazione confermiamo il nostro impegno a sostegno del tessuto imprenditoriale italiano: Siti B&T è un’azienda storica che è riuscita a distinguersi per capacità di innovazione e internazionalizzazione, conquistando una posizione di leadership nel proprio segmento di mercato”, ha concluso Lucio Izzi, responsabile corporate sales and marketing di Unicredit. (Com)