Romania: maggio 2020, numero delle nuove società con capitale straniero cala del 40 per cento

- Il numero delle società con capitale straniero di nuova costituzione è diminuito nei primi cinque mesi del 2020 del 40,34 per cento, rispetto allo stesso periodo del 2019, arrivando a 1.446 unità. Lo riferisce l'Ufficio nazionale romeno del registro delle imprese (Onrc) con un comunicato. Le 1.446 nuove società avevano un capitale sociale sottoscritto per un importo complessivo di 2,43 milioni di dollari, in calo del 62,5 per cento rispetto a gennaio-maggio 2019. Al 31 maggio 2020, il maggior numero di società con partecipazione straniera è stato con investitori dall'Italia, rispettivamente 49.114 (3,846 miliardi di dollari capitale sottoscritto), ma il maggior valore del capitale azionario appartiene alle società olandesi, rispettivamente 12,74 miliardi di dollari in 5.460 aziende. A maggio sono state registrate 158 società di proprietà estera, con un capitale sottoscritto di 285.200 dollari. Alla fine di aprile 2020, in Romania c'erano 228.338 società con partecipazione straniera nel capitale azionario. Il valore del capitale sottoscritto era di 63.688 miliardi di dollari. (Rob)