Israele: esponente Likud, processo annessione non prenderà il via oggi

- Il piano per l'annessione di zone della Cisgiordania da parte di Israele non prenderà il via oggi e i rappresentanti del governo israeliani stanno ancora elaborando i dettagli finali con le controparti statunitensi. Lo ha detto il ministro della Cooperazione regionale Ofir Akunis, esponente del Likud, all'emittente radiofonica dell'esercito. Secondo quanto evidenzia il quotidiano israeliano "The Times of Israel", gli sviluppi gettano ulteriore incertezza sul fatto che Israele alla fine seguirà l'iniziativa di annessione, che ha attirato feroci condanne da alcuni dei più stretti alleati di Israele. "Il coordinamento con l'amministrazione statunitense non è qualcosa che può essere respinto", ha detto. In precedenza il primo ministro Benjamin Netanyahu aveva ipotizzato di avviare il processo entro oggi, primo luglio in linea con il piano del presidente statunitense Donald Trump. Il piano, presentato a gennaio, prevede di portare circa il 30 per cento del territorio sotto il controllo permanente di Israele, dando ai palestinesi una limitata autonomia nelle zone restanti. (Res)