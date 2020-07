Libia: Noc, prosegue lo stato di forza maggiore sui siti petroliferi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera libica, National Oil Corporation (Noc) conferma il proseguimento dello stato di forza maggiore nei siti di Al-Haragga, Al-Bureqa, Al-Zwaitina, Sidra e Ras Lanuf. L'annuncio è arrivato dopo che il capo delle guardie petrolifere nella regione orientale, il generale Naji Al-Maghrabi e il colonnello Ali Al-Gilani, hanno inviato una circolare alle filiali della National Oil Corporation nei siti di esportazione. La Noc conferma inoltre che, sulla base dei negoziati in corso per riprendere la produzione di petrolio tra il Governo di accordo nazionale e un certo numero di paesi, sotto la supervisione delle Nazioni Unite e degli Stati Uniti, dal 20 giugno 2020 ha impartito istruzioni a tutte le società operative per chiamare i dipendenti nei siti di lavoro e iniziare l'elaborazione per le operazioni di ripresa della produzione, della manutenzione dei campi, in quanto esiste una petroliera che attualmente naviga verso il porto di Sidra per iniziare a caricare il greggio nei serbatoi del porto. La compagnia chiarisce inoltre che l'attuale quadro negoziale si limita alla riapertura della produzione dopo aver superato le opportunità di vendita perse per il valore di 6 miliardi di dollari. Tutte le entrate petrolifere continueranno a essere depositate negli stessi conti della compagnia e queste entrate saranno conservate per un determinato periodo di tempo durante il quale vengono immessi in due conti paralleli, uno delle quali garantirà la trasparenza finanziaria e le pari opportunità e la giustizia sociale tra tutti i libici, mentre il secondo riguarderà la ristrutturazione delle disposizioni di sicurezza per proteggere tutti gli impianti petroliferi. Inoltre il presidente della Noc, Mustafa Sanallah, spiega nella nota: "Smentiamo categoricamente tutte le voci sull'apertura di nuovi conti e sulla distribuzione di tali ricavi in ​​tre regioni e in percentuali e che tutte queste voci sono diffuse da persone che non sono coinvolte nelle negoziazioni e riflettono le loro opinioni personali". (Lit)