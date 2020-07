M5s: Gasparri (FI), movimento implode nelle sue contraddizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le dimissioni del consigliere regionale M5s del Lazio Marco Cacciatore sono il segno della decadenza del partito grillino". Lo afferma in una nota Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale. "Cacciatore parla di solitudine nella conduzione di battaglie politiche e mette a nudo la gestione amministrativa della Raggi. Dalle dichiarazioni del Consigliere regionale emerge il quadro della politica grillina, dove anche le votazioni a maggioranza sarebbero un miraggio. La Raggi è testimone e protagonista di una politica fallimentare che ha fatto scempio delle più elementari regole democratiche. Abbiamo visto negli ultimi mesi Presidenti di Municipio defenestrati dal voto unanime del Consiglio e fatti rientrare con un colpo di mano ordito dal sindaco che si è fatta beffe di ogni principio democratico. Siamo alla resa dei conti. I grillini perdono inesorabilmente pezzi e implodono nelle loro stesse contraddizioni. Nel Lazio e nella città di Roma i danni compiuti dalla gestione a 5 stelle hanno trovato la loro espressione drammatica nella disperazione e nella tensione sociale. Stanno distruggendo Roma e l'Italia. Sono stati smascherati e ora devono andarsene", ha concluso Gasparri. (Com)