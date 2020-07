Mercosur: blocco regionale punta a rifinanziamento debiti con organismi multilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur) chiederà il rifinanziamento dei debiti contratti con organismi multilaterali da parte dei paesi membri (Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay) come misura di "contingenza" a causa della pandemia del nuovo coronavirus. Lo ha affermato il ministro degli Esteri del Paraguay, Antonio Rivas Palacios, nel corso di una conferenza stampa al termine della seconda giornata dei lavori di preparazione del vertice dei capi di Stato del blocco regionale che si terrà mercoledì per la prima volta in modalità interamente virtuale. "La richiesta verrà fatta a livello di blocco e il finanziamento verrà gestito da ciascun paese in base alle sue necessità", ha dichiarato Rivas. Il ministro ha quindi chiarito che questo punto è stato tra quelli al centro della riunione tra i ministri dell'Economia e delle Finanze tenuta sempre ieri via teleconferenza. Sempre sul fronte del coordinamento della lotta contro la pandemia il rappresentante del Paraguay, paese che cederà domani la presidenza pro-tempore all'Uruguay, ha affermato che si è discusso anche sulla libera circolazione e della riduzione delle tariffe doganali sui medicinali. (segue) (Abu)