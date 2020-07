Mercosur: blocco regionale punta a rifinanziamento debiti con organismi multilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della pandemia il vertice dei capi di Stato e di governo si svolgerà per la prima volta nella storia in modo totalmente virtuale. Tra i punti centrali del summit, secondo quanto recita un comunicato ufficiale, quello della "articolazione di politiche congiunte per fare fronte alle sfide economiche e sociali derivate dalla pandemia" ma anche quello più delicato riguardante il sistema di Tariffe esterne comuni (Tac) che il Brasile vorrebbe eliminare. Al centro delle discussioni anche la posizione argentina, che ha recentemente espresso la sua contrarietà ad avanzare su ulteriori accordi di libero scambio come quelli in discussione con Canada e Singapore. Nella giornata di oggi è prevista una riunione di alto livello dei ministri degli Esteri, mentre il vertice vero e proprio, dove si assisterà al passaggio di consegne tra il presidente del Paraguay, Mario Abdo Benitez, e quello dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, si terrà giovedì 2 luglio. (segue) (Abu)