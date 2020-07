Mercosur: blocco regionale punta a rifinanziamento debiti con organismi multilaterali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita esponenziale dei contagi e delle morti da nuovo coronavirus in Brasile ha messo in allarme i paesi del gruppo preoccupati da alcune scelte del presidente Jair Bolsonaro. In questo senso sia Argentina, che Paraguay ed Uruguay hanno rafforzato nel corso di questi mesi i controlli sanitari e militari alle frontiere con il gigante amazzonico proprio per evitare che l'ondata pandemica potesse aggravare il bilancio delle vittime e della crisi nel Sud della regione. Pur con politiche diverse tra loro, i tre membri del Mercosur hanno sin qui puntato sulla chiusura riuscendo a contenere fino ad oggi la curva dei contagi entro limiti ragionevoli. Un vantaggio acquisito con enormi sforzi economici e sociali che non vogliono né possono permettersi di vanificare. Bolsonaro da parte sua insiste nel difendere la necessità di combinare la lotta all'emergenza sanitaria con la difesa dell'occupazione, evitando al paese la serrata totale invocata anche da molti dei suoi stessi amministratori locali. (Abu)