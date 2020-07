Fisco: Conte, incentivare uso moneta elettronica riducendo costi esercenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo ha intrapreso un'articolata strategia cashless volta a promuovere i pagamenti elettronici" e così riducendo l'uso del contante. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo in Aula alla Camera ad un'interrogazione sulle iniziative urgenti in merito a recenti aumenti delle commissioni per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a carico degli esercenti attività d'impresa e dei liberi professionisti. "E' determinazione del governo - ha aggiunto - promuovere ed incentivare iniziative private degli operatori di mercato finalizzate a ridurre l'impatto sugli esercenti" delle commissioni "per i pagamenti con carta, specie per i micro pagamenti". Il premier ha poi ricordato che si sta "perseguendo la via di un protocollo con il sistema bancario e con gli operatori dei sistemi di pagamento per contenere i costi". (Rin)