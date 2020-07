Milano: De Corato, arrivata ora di dare taser anche a polizie locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta il taser si è dimostrato un importante strumento di autotutela e ha evitato che si compisse una tragedia a danno dei militari intervenuti in Bovisasca in seguito alle segnalazioni dei passanti". Lo afferma l'assessore regionale alla sicurezza, polizia locale e immigrazione, Riccardo De Corato in merito all'arresto di un balordo avvenuto nella serata di ieri grazie all'utilizzo del taser. "Se per eseguire il fermo si fosse dovuti arrivare, magari, al corpo a corpo - prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia - questa vicenda avrebbe con ogni probabilità avuto risvolti ben più seri. Anche se a Palazzo Marino la maggioranza lo vede come uno strumento di tortura, tanto da aver votato un ordine del giorno in cui si diceva che 'la città di Milano promuove e tutela i diritti fondamentali della persona che verrebbero lesi con l'uso del Taser e con i suoi effetti altamente nocivi e rischiosi per la salute'". "È arrivata l'ora- conclude De Corato - ,per buona pace del centrosinistra, di dare anche alle polizie locali, compresa quella di Milano, questo dispositivo di autodifesa". (Com)