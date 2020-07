Usa: Trump, veto su bilancio difesa se basi saranno rinominate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato di porre il veto sulla legge di bilancio della difesa se verrà accolto un emendamento promosso dalla senatrice democratica Elizabeth Warren per rinominare le basi militari intitolate a generali confederati. In un tweet pubblicato questa mattina, il capo della Casa Bianca è tornato a riferirsi alla Warren come “Pocahontas”, ironizzando sulla presunta discendenza indiana della senatrice Dem. “Porrò il veto sul Defense Authorization Bill se l’emendamento firmato (tra gli altri) da Elizabeth ‘Pocahontas’ Warren sarà approvato. Il provvedimento, tra le altre brutte cose, porterebbe a rinominare Fort Bragg, Fort Robert Lee e molte altre basi militari dalle quali abbiamo vinto due Guerre mondiali”, ha scritto Trump nel suo messaggio. L’emendamento proposto dai Democratici è stato approvato il mese scorso dalla commissione Servizi armati del Senato sull’onda delle proteste per l’uccisione del cittadino afroamericano George Floyd da parte di un agente di polizia a Minneapolis, Minnesota. Nelle ultime settimane i manifestanti hanno preso di mira le statue dei leader confederati che difesero la schiavitù e la questione è entrata presto nel dibattito politico. Ieri il leader democratico al Senato Charles Schumer ha chiarito che l’emendamento proposto dalla Warren resterà nella legge di bilancio della difesa. “Sfido il presidente Trump a porre il veto. Il provvedimento per rinominare le basi con nomi di generali confederati è nel testo e ci rimarrà, dal momento che gode di sostegno bipartisan”, ha affermato il conferenza stampa. (Nys)