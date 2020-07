Ungheria: industria cinematografica, nel 2019 fatturato di 465 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del consiglio di amministrazione della Nfi ungherese (National Film Institute), Csaba Kael, che è anche membro della commissione governativa di Budapest per lo sviluppo dell'industria cinematografica, ha affermato che l'Ungheria è "la location cinematografica più popolare del continente, con professionisti esperti e studi di livello mondiale". "Durante lo stato di emergenza causato dall'epidemia abbiamo lavorato continuamente per consentire il riavvio dell'industria cinematografica, con piena capacità e massima velocità", ha affermato Kael sottolineando che il settore impiega circa 20 mila persone, comprese produzioni nazionali e internazionali. "Obiettivo primario è mantenere la competitività dell'industria cinematografica ungherese", ha aggiunto Kael ricordando che si sta lavorando all'espansione degli studi cinematografici a Fot, progetto entrato nella fase di pianificazione come parte del piano d'azione della protezione economica del governo post coronavirus. L'Ungheria offre uno sconto fiscale del 30 per cento per le produzioni cinematografiche e televisive. L'industria cinematografica ungherese ha registrato un fatturato record nel 2019, ovvero 164,4 miliardi di fiorini (465 milioni di euro), il 50 percento in più rispetto all'anno precedente. Il volume annuale di produzioni cinematografiche in Ungheria ha superato i 100 miliardi di fiorini per la quarta volta consecutiva. Le produzioni internazionali hanno rappresentato 94 per cento del totale. La più grande produzione, con una spesa di 14 miliardi di fiorini, è stata The Alienist: Angel of Darkness di TNT, ovvero la seconda stagione del programma vincitore dell'Emmy. (Vap)