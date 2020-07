Sanità: Fumagalli (M5s) su soldati libici in ospedali lombardi, San Donato paga sanzione e riconosce di aver sbagliato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo che il San Donato ha pagato correttamente la sanzione riconoscendo di aver sbagliato, ma manca all'appello il San Raffaele. Il privato, ancora una volta, è protagonista di una vicenda dai contorni tutt'altro che chiari e su cui sono in corso indagini". Lo dichiara in una nota Marco Fumagalli, capogruppo del M5S Lombardia, che sottolinea come l'informativa dell'assessore Giulio Gallera "non chiarisce assolutamente nulla" sulla vicenda dei "miliziani libici curati in posti accreditati con il Sistema Sanitario Nazionale in Lombardia". "Nel novembre 2019 ho presentato un'interrogazione circostanziata sulla presenza di alcuni militari libici ricoverati sulla base di un accordo con la Santa Sede, senza ricevere nessuna risposta dalla Lombardia - prosegue Fumagalli - L'assessorato si è mosso solo il 24 gennaio 2020 dopo una denuncia anonima per disporre i necessari controlli. Ho chiesto all'assessore di farmi avere accesso alla denuncia anonima: mi vedo costretto in futuro a muovere le mie segnalazioni all'Assessorato, in modo che si dia una mossa. Trovo incredibile che sia sia dato immediatamente corso ad una segnalazione anonima non protocollata, piuttosto che un'interrogazione ufficiale. Probabilmente è l'unico modo per farsi ascoltare. O forse c'è qualcosa di strano dietro a tutto questo". "Il privato è un pericolo e un ostacolo per la sanità lombarda. Per noi non finisce qui: sulla vicenda la chiarezza deve essere totale" conclude Fumagalli. (Com)