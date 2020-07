Speciale scuola: Azzolina, costituito "cruscotto informativo" per garantire distanziamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato costituito un cruscotto informativo che restituisce dati di dettaglio relativi a regione, provincia, comune e singola istituzione scolastica, che consentiranno nei vari livelli istituzionali coinvolti, di operare a favore di soluzioni esperibili e tempestive per garantire il distanziamento sociale. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, durante un'audizione in Senato. "A titolo esemplificativo - ha spiegato Azzolina - il cruscotto consentirà di poter definire il distanziamento e di rendere evidenti i casi in cui gli spazi non risultino sufficienti. In questa maniera, sarà possibile rispondere in modo mirato anche attraverso idonei atti convenzionali a specifiche richieste allo scopo di supportare le scuole nell’identificazione di spazi alternativi, per far fronte a carenze non superabili con misure organizzative nell’ambito della stessa istituzione scolastica o delle istituzioni scolastiche vicine". La titolare del dicastero dell'Istruzione ha poi aggiunto: "L’Amministrazione centrale predisporrà con il Dipartimento della Protezione civile, d’intesa con le parti sociali, il Protocollo sulla sicurezza da adattarsi alle esigenze degli specifici contesti territoriali, utilizzando il modello già sperimentato con successo in occasione degli Esami di Stato". (Rin)