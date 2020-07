Speciale scuola: ex istituto a Tor Marancia sarà centro polivalente, firmato protocollo in Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via la riqualificazione di una ex scuola nel quartiere Tor Marancia: diventerà un centro culturale popolare polivalente e ospiterà al suo interno anche il nuovo centro formativo della fondazione Teatro dell'Opera di Roma, volto alla preparazione tecnica e artistica di giovani. È stato firmato il protocollo d'intesa tra Roma Capitale, fondazione Teatro dell'Opera e Municipio VIII per dar via al progetto di riqualificazione dello stabile abbandonato da anni, che prevede la demolizione e ricostruzione, e la realizzazione di un polo di formazione, scambio e crescita culturale. "Oggi presentiamo una novità derivante da un processo partecipativo iniziato alcuni anni fa, una novità per Roma Capitale - ha spiegato Virginia Raggi, sindaco di Roma, in occasione della firma in Campidoglio -. Tutto è iniziato da piazza dei Navigatori, dove abbiamo trovato un progetto urbanistico di oltre 10 anni fa bloccato e mai completato ma che aveva comunque sviluppato oneri urbanistici per 17 milioni di euro che dovevano essere consegnati al Comune. Noi abbiamo voluto riprendere questo progetto portandolo a conclusione e riscuotendo gli oneri urbanistici, invertendo così una tendenza che vedeva questo tipo di pagamenti posticipati nel tempo. Questi 17 milioni di oneri abbiamo voluto mantenerli vincolati al territorio con il progetto sperimentale Roma decide, nell'VIII Municipio, coinvolgendo i cittadini prima con i focus group, poi con le proposte dei residenti e la comparazione con quelle dell'amministrazione fino all'analisi tecnica e alla valutazione finale". (Rer)