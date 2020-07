Slovacchia: ministro Economia accusa Kollar di non rispettare procedure parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia slovacco Richard Sulik considera il rinvio dei negoziati sulle misure per migliorare l'ambiente imprenditoriale come un approccio errato da parte del presidente del parlamento Boris Kollar. Sulik ritiene che Kollar non abbia rispettato l'accordo di convocazione di una riunione straordinaria. Le misure per migliorare l'ambiente imprenditoriale sono state approvate dal governo la scorsa settimana e saranno discusse dal parlamento durante la riunione del 7 luglio. "Secondo me si tratta di un approccio errato di Boris Kollar, perché ha detto due volte molto chiaramente che il Consiglio si riunirà in seduta straordinaria, è persino scritto nei verbali del Consiglio di coalizione, quindi non ha seguito l'accordo. Dalla mia esperienza so esattamente che se gli accordi e le regole valide non vengono rispettate, è l'inizio della fine", ha detto Sulik ai giornalisti.(Vap)