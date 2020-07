Ue: Conte, su Recovery fund mantenere ambizione di partenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Resta l'obiettivo di un'intesa rapida che mantenga l'ambizione di partenza. Il risultato finale non dovrà discostarsi dalla proposta della Commissione quanto al volume delle risorse ad ampia prevalenza di sovvenzioni". A dirlo è stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo in Aula alla Camera ad un'interrogazione sulle priorità negoziali dell'Italia nell'ambito della definizione dell'accordo in sede di Ue relativo al cosiddetto Recovery fund. Il piano deve "confermare il sostegno ai settori più colpiti dalla crisi e che dunque venga mantenuta la distinzione dei criteri di allocazione rispetto ai fondi ordinari", ha aggiunto. (Rin)