Regno Unito: premier scozzese Sturgeon, strumentali critiche a possibile quarantena per turisti inglesi

- La premier scozzese Nicola Sturgeon si è lamentata del fatto che in molti abbiano criticato il suo annuncio riguardante la possibile introduzione di una quarantena per i turisti provenienti dall'Inghilterra descrivendo "il tentativo di politicizzare queste cose vergognoso e inaccettabile". Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". "Il fatto che stiamo descrivendo questa cosa come una 'discussione' dovrebbe portarci a guardarci tutti allo specchio...Gli altri paesi stanno semplicemente facendo ciò che è necessario per la salute pubblica per bloccare la trasmissione del virus", ha detto Sturgeon. Il premier britannico Boris Johnson ha definito l'idea di una quarantena per i visitatori inglesi come "assurda" e ha ricordato che non ci sono confini tra le due nazioni. In seguito Sturgeon ha descritto i commenti di Johnson come "dichiarazioni politiche assurde e ridicole", ricordando che non si tratta di una questione politica o costituzionale ma del tema della sanità pubblica. "Chiunque cerchi di trasformare la situazione in un dibattito riguardo all'indipendenza della Scozia o alla Costituzione si sta comportando in modo incosciente e sta mancando il test della salute pubblica", ha concluso Sturgeon. (Rel)