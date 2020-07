Ue: Conte, ogni decisione su Recovery plan condivisa con Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo in Aula alla Camera ad un'interrogazione sulle priorità negoziali dell'Italia nell'ambito della definizione dell'accordo in sede di Ue relativo al cosiddetto Recovery fund, ha ribadito che "è forte la consapevolezza che l'uso delle risorse" del Recovery fund "è un'occasione formidabile per la riconversione del nostro modello industriale e di sviluppo, secondo criteri di sostenibilità, semplificazione e inclusione sociale. A settembre "presenteremo il piano dell'Italia per un utilizzo efficace e senza sprechi di queste risorse. Ogni decisone sull'uso di queste risorse - ha aggiunto - sarà condivisa con il Parlamento". (Rin)